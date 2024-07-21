Politico узнало, как Байден принял решение выйти из гонки

Politico узнало, как Байден принял решение выйти из гонки1
- 21.07.2024, 22:27
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В качестве преемника президент США выдвинул Камалу Харрис.
Президент США Джо Байден еще в ночь на субботу думал продолжать участвовать в выборах, но днем в воскресенье принял решение не избираться, сообщает Politico со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями.
«Вчера вечером он сообщил, что продолжает двигаться вперед на полной скорости», однако сегодня около 13:45 (20:45 по Минску) Байден сообщил команде, что изменил свое мнение.
Президент, объявляя о выходе из гонки, поблагодарил вице-президента Камалу Харрис за работу и назвал ее своим преемником на выборах.