Politico узнало, как Байден принял решение выйти из гонки 1 21.07.2024, 22:27

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В качестве преемника президент США выдвинул Камалу Харрис.

Президент США Джо Байден еще в ночь на субботу думал продолжать участвовать в выборах, но днем в воскресенье принял решение не избираться, сообщает Politico со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями.

«Вчера вечером он сообщил, что продолжает двигаться вперед на полной скорости», однако сегодня около 13:45 (20:45 по Минску) Байден сообщил команде, что изменил свое мнение.

Президент, объявляя о выходе из гонки, поблагодарил вице-президента Камалу Харрис за работу и назвал ее своим преемником на выборах.

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