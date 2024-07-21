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Глобальный сбой в работе Microsoft затронул 8,5 миллиона устройств

  • 21.07.2024, 22:59
Глобальный сбой в работе Microsoft затронул 8,5 миллиона устройств

Это меньше 1% устройств.

Глобальный сбой в работе систем Microsoft 19 июля из-за обновления программного обеспечения компании CrowdStrike затронул восемь с половиной миллионов устройств. Это менее 1% от всех компьютеров с Windows, говорится в заявлении корпорации.

Хотя процент затронутых устройств был невелик, серьезные экономические и социальные последствия показывают, что CrowdStrike пользуются организации, предоставляющие крайне важные услуги, отмечает Microsoft.

«Обновления программного обеспечения могут время от времени вызывать сбои, настолько масштабные инциденты, как с CrowdStrike, происходят нечасто», – уточняется в сообщении.

Глобальный сбой в работе устройств Windows из-за обновления программы Falcon Sensor компании CrowdStrike, одного из ведущих игроков в области кибербезопасности, произошёл 19 июля. Авиакомпании по всему миру отменили тысячи рейсов. Авиаперевозки восстановились 20 июля. Неполадки нарушили работу банков, медиакомпаний и других предприятий.

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