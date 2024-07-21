Немецкий Patriot прибыл в Украину
- 21.07.2024, 23:36
Об этом сообщил Зеленский.
В Украину прибыл немецкий зенитный ракетный комплекс Patriot. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения в воскресенье, 21 июля.
«Сейчас уже мы можем сказать — есть усиление нашей ПВО. Немецкий Patriot прибыл в Украину», — сказал Зеленский.
Он поблагодарил Германию и США за такой шаг.
«В небе мы сможем сделать гораздо больше. Конечно, впереди еще много работы, и это еще далеко не гарантированная защита, но тем не менее — больше силы для Украины», — добавил президент.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо 25 ЗРК Patriot, чтобы полностью защитить небо от российских атак.