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Немецкий Patriot прибыл в Украину

  • 21.07.2024, 23:36
Немецкий Patriot прибыл в Украину

Об этом сообщил Зеленский.

В Украину прибыл немецкий зенитный ракетный комплекс Patriot. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения в воскресенье, 21 июля.

«Сейчас уже мы можем сказать — есть усиление нашей ПВО. Немецкий Patriot прибыл в Украину», — сказал Зеленский.

Он поблагодарил Германию и США за такой шаг.

«В небе мы сможем сделать гораздо больше. Конечно, впереди еще много работы, и это еще далеко не гарантированная защита, но тем не менее — больше силы для Украины», — добавил президент.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо 25 ЗРК Patriot, чтобы полностью защитить небо от российских атак.

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