Протестующие в Бангладеш одержали победу 22.07.2024, 1:41

В стране отменили квоты на рабочие места.

Высший суд Бангладеш отменил большинство квот на рабочие места в государственном секторе, вызвавшие массовые волнения по всей стране, в результате которых погибло более 100 человек, пишет ВВС.

Треть рабочих мест в государственном секторе была зарезервирована для родственников ветеранов войны за независимость от Пакистана в 1971 году. Но теперь суд постановил, что за ними можно закрепить только 5% мест.

Согласно постановлению Верховного суда, 93% рабочих мест в государственном секторе должны быть заняты людьми в зависимости от их профпригодности, 5% закреплены за членами семей ветеранов войны за независимость, еще 2% зарезервированы для представителей этнических меньшинств или инвалидов.

Отмененная в 2018 году правительством премьер-министра Шейх Хасины, система квот была в июне восстановлена судом низшей инстанции, что вызвало бурные протесты.

Правительство пока никак не отреагировало на это постановление. Но адвокат Шах Манджурул Хаке, представляющий интересы тех, кто хотел сохранить квоты, назвал решение Верховного суда историческим и призвал к спокойствию.

«Пусть все примут этот вердикт», — сказал он на брифинге для прессы, добавив, что «студентам надо разойтись по домам», и призвав «третьи стороны» не пытаться «ловить рыбу в мутной воде».

Однако, как сообщает AFP, представитель одной из студенческих групп заявил, что протесты будут продолжаться.

«Мы приветствуем вердикт Верховного суда, — заявил агентству представитель организации „Студенты против дискриминации“, — но мы не прекратим наши протесты, пока правительство не издаст постановление, отражающее наши требования».

В столице Дакке уже второй день действует комендантский час, но в некоторых районах отмечаются единичные столкновения. У здания Верховного суда стоит бронетранспортер, а улицы столицы по-прежнему патрулируют солдаты, сообщает Reuters.

По сообщениям, некоторые из лидеров протестующих арестованы. Другие требуют справедливости для тех, кто погиб в столкновениях.

Как считается, в результате беспорядков погибли около 115 человек, но местные СМИ сообщают о гораздо большем числе жертв. По их данным, только в пятницу погибло не менее 50 человек.

Правительство ответило жесткими мерами, включая комендантский час и отключение связи.

Координаторы протестов говорят, что полиция и студенческое крыло правящей партии «Лига Авами», известное как Лига Бангладеш Чхатра, применяют грубую силу против мирных демонстрантов. Правительство это отрицает.

Бангладеш — одна из самых быстрорастущих экономик в мире, но этот рост не привел к появлению рабочих мест для выпускников университетов. По оценкам, около 18 миллионов молодых бангладешцев находятся в поисках работы.

Уровень безработицы среди выпускников университетов выше, чем среди их менее образованных сверстников.

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