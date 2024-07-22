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Для Минска закупят 80 электробусов, трамваев и троллейбусов

  • 22.07.2024, 3:59
Для Минска закупят 80 электробусов, трамваев и троллейбусов

В каждом — кондиционер.

В 2024 году запланировано обновление транспортного парка столицы. Город пополнится 80 транспортными средствами, оснащенными системой кондиционирования и обогрева, пишет агентство «Минск-Новости».

— Мингорисполком закупит для «Минсктранса» 80 единиц современной техники: 10 электробусов, 20 трамваев и 50 троллейбусов. Каждое из транспортных средств будет укомплектовано системами охлаждения и подогрева — это обязательное условие, прописанное в техническом задании. В следующем году при наличии возможностей бюджета планируется закупка 90 единиц пассажирской техники, — сообщила заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко.

На данный момент по столичным маршрутам ходит более 1,1 тыс. автобусов. Более 700 из них оснащены кондиционерами. Из 93 функционирующих в городе электробусов система охлаждения установлена в 13, из 692 троллейбусов — в 230.

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