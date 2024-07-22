Россияне атаковали дроном комбайн в Сумской области 22.07.2024, 4:13

Иллюстративное фото: manitobacooperator.ca

Водитель погиб, его помощник ранен.

21 июля 2024 года около 16:40 вражеский FPV-дрон попал в комбайн, который собирал урожай на территории Белопольской громады Сумского района.

Об этом пишет пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины.

В результате обстрела погиб 37-летний комбайнер, его 59-летний помощник получил ранения.

«Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области», - пишет пресс-служба ОГП.

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