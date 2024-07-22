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В Беларуси заявили о сложной ситуации на западных границах

  • 22.07.2024, 5:52
В Беларуси заявили о сложной ситуации на западных границах

Лукашисты сообщили о «милитаризации» приграничных стран.

На западных границах Беларуси складывается сложная ситуация из-за милитаризации приграничных стран, заявил ОНТ председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Константин МолостовM.

Молостов назвал напряженной обстановку на границе с Украиной, где идут боевые действия, отметив, что в последнее время «значительно сократились провокации».

Ситуация на западных рубежах, по его словам, «еще более сложная». «[Идет] наращивание военного потенциала, военной мощи, развертывание <...> широкомасштабных и многочисленных подразделений, воинских формирований, которые мы видим, которые отслеживаем», — пояснил Молостов.

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