Острая интрига
- Владимир Фесенко
- 22.07.2024, 7:47
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Чего ждать после выхода Байдена из избирательной гонки.
Выход Джо Байдена из президентской гонки — это ожидаемое и правильное решение, хотя оно и не гарантирует Демократической партии победу на выборах в ноябре
Но это решение дает шанс побороться за победу. Оно позволит Демократической партии выйти из фазы неопределенности и растерянности, в которой эта политическая сила оказалась после неудачных для Байдена дебатов с Трампом, а также после покушения на Трампа.
Неудачное покушение на Трампа, и то, как Трамп бравурно вышел из этой ситуации, окончательно сломало всю избирательную стратегию Демократической партии. Сейчас в относительно похожей ситуации оказываются республиканцы. Их избирательная стратегия была заточена на противостоянии с Байденом, использовании его слабостей. А сейчас им придется капитально переделывать драматургию и содержание своей избирательной кампании, учитывая особенности нового кандидата от Демократической партии.
И то, что в Республиканской партии заявляют, что выход Байдена из избирательной гонки является незаконным, также подтверждает, что для них это решение Байдена создает определенные проблемы. Похоже, что они продолжат политическую войну именно с Байденом, требуя его отставки с поста президента США. А вот насколько эта тактика будет удачной, покажет ход избирательной кампании.
Байден уже рекомендовал выдвинуть Камалу Харрис в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии. Это также ожидаемое и логичное решение. Сохраняется организационная и командная структура избирательной кампании. Подчеркивается преемственность политики, поскольку Камала Харрис является вице-президентом.
Насколько сильным кандидатом будет Камала Харрис мы увидим в ходе избирательной кампании. Но уже сам факт выдвижения такой кандидатуры создает интересный и яркий контраст — женщина с либеральными взглядами и с афроамериканскими и азиатскими корнями против белого мужчины с агрессивно консервативными взглядами. Этот контраст также может предоставить дополнительные политтехнологические ресурсы для Демократической партии.
Что касается интересов Украины, то замена кандидата от Демократической партии не изменит позицию этой партии в отношении поддержки в борьбе против российского нашествия. А дальше будем смотреть на нюансы ее личной позиции в этом вопросе.
В избирательной кампании в США вновь появляется интересная и острая интрига. И это главное.
Владимир Фесенко, New Voice