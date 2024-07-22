Одна из лучших недель: что будет с долларом в конце июля 22.07.2024, 7:58

Прогноз от аналитиков.

Прошлая неделя сложилась одной из лучших для белорусского рубля. По итогам биржевых торгов валютная корзина Нацбанка укрепилась на -1,12% и в пятницу 19 июля зафиксировано значение в 0,1773 п.п. Каких курсов валют ждать в конце июля, читайте в нашем еженедельном прогнозе, пишет myfin.by.

Доллар стремится вниз

Обменный курс доллара США за прошлую неделю «похудел» на -0,85% и к началу 2024 гола курс доллара также ушёл в минус на -0,20%. Курс закрытия недели USD/BYN 3,1710. Не очень много, но это значимое достижение белорусского валютного рынка, которое косвенно подтверждает мнение, что процесс дедолларизации идёт. При этом объём торгов долларом США на БВФБ за прошлую неделю составил всего 38,703 млн долларов, что сопоставимо с обычными дневными объёмами.

Обменный курс российского рубля по итогам предыдущей недели также снизился и на пятничных торгах остановился на RUB/BYN 3,5926 за 100 российских рублей. Общее снижение курса составило -1,41%, с начала года сохраняется рост курса на +2,67%. Объём торгов за неделю также на минимальных значениях.

Золото ставит рекорды

Но наиболее ярким итогом прошлой недели можно стало обновление исторического максимума цены на золото. Вечный антагонист доллара США и один из главных мировых резервных активов в среду 17 июля поднимался в цене на нью-йоркской COMEX до 2482,4 USD/Oz. Речь о спотовой цене металла.

Это уже третья за год попытка золота подойти вплотную к важному уровню в 2500 USD/Oz, и похоже, что металл всерьёз настроен взять эту высоту. В пользу этого свидетельствуют увеличивающиеся объёмы покупки золота крупнейшими центральными банками мира и растущий спрос со стороны ювелирной и электронной промышленности.

Кроме того, не исключено, что институциональные инвесторы перекладываются в металл накануне ближайшего заседания монетарного комитета ФРС (в следующую среду 31 июля), на котором процентная ставка если и не будет понижена, то ожидают высоких намёков на точку разворота. К концу недели золото скорректировалось до уровня в 2400,0 USD/OZ, но достигнутый рубеж зафиксирован и будет ориентиром на ближайшее время.

Налоговые выплаты поддержат курс рубля

На российском валютном рынке, который выступает нашим ориентиром, следующая неделя может пройти под знаком укрепления рубля. Помимо долговременного фактора в виде баланса поставок валюты от экспорта и спроса со стороны импорта, на текущей неделе будет идти подготовка к налоговым выплатам. Это фактор поддержки.

Далее, в конце недели, в пятницу 26 июля, заседание Совета директоров Банка России. Участники рынка считают почти решённым вопрос повышения ключевой ставки ЦБ РФ, вопрос только – на сколько? Диапазон мнений от 1,00% до 2,00%. Будет совсем удивительным, если банк России оставляет ставку без изменений. Но высокая инфляция с сохраняющимися высокими ожиданиями такого варианта не оставляет.

На этом фоне на текущей неделе российский рубль может вернуться к курсу USD/RUB 86,80, что приведёт к дальнейшему снижению обменного курса доллара США и на белорусском рынке. Не исключено, что курс пары USD/BYN снизится до 3,160, российский рубль при этом может вернуться выше RUB/BYN 3,650 за 100 российских рублей.

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