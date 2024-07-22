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ISW рассказал, как белорусский режим обходит санкции

  • 22.07.2024, 8:01
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ISW рассказал, как белорусский режим обходит санкции

Головченко неспроста ездил в целый ряд стран.

Беларусь может поставлять в некоторые страны товары, оборудование или технологии - в обмен на санкционные товары.

Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Речь идет Никарагуа, Венесуэле и Кубе. Аналитики пришли к выводу, что белорусское государство может продавать им товары в обмен на те, которые Беларусь или Россия не могут приобрести самостоятельно из-за западных санкций.

Эксперты исходят из действий премьер-министра Беларуси Романа Головченко, который на днях в ходе визита в вышеупомянутые страны подписал несколько двухсторонних экономических и торговых соглашений.

Так, Головченко с 14 по 16 июля посетил Венесуэлу и встретился с венесуэльскими официальными лицами, включая президента страны Николаса Мадуро. Белорусский премьер заявил, что его визит направлен на обсуждение торговли и экономической сферы.

Далее с 16 по 17 июля Головченко посетил Кубу. В ходе визита он подписал контракты на «миллионы долларов» на поставку Кубе неуказанных белорусских товаров в обмен на кубинский экспорт в Беларусь.

И в завершении премьер Беларуси посетил 18-19 июля Никарагуа и подписал контракты на сумму 85 млн долларов. Как сообщается, они направленны на двухстороннее экономическое сотрудничество, включая соглашение Белорусского банка развития о финансировании поставки в Никарагуа более 700 единиц неуказанного оборудования.

Аналитики добавили, что, возможно, белорусский премьер подписал эти соглашения в рамках российских схем, которые используют Беларусь, чтобы помочь РФ обойти западные санкции.

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