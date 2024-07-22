Как Байден решился снять кандидатуру с выборов 22.07.2024, 8:03

Детали от Politico.

Вечером в субботу, 22 июля, президент США Джо Байден, который в своем доме на побережье штата Делавэр выздоравливал от COVID-19, дал понять окружению, что «он готов к альтернативному финалу» президентской гонки. Об этом сообщает politico.

По данных опрошенных журналистами источников, Байден провел последние несколько дней, консультируясь со своими ближайшими помощниками — а те пытались определить путь к победе на выборах президента в ноябре 2024 года.

Как говорят источники, ведущие советники президеннта Майк Донилон и Стив Рикетти присутствовали в городе Рехобот-Бич (штат Делавэр) и вели обсуждение выхода Байдена из кампании. Кроме того, с ними вели дискуссию заместитель руководителя штаба Энни Томасини и Энтони Бернал — старший советник первой леди Джилл Байден.

В воскресенье, 21 июля, Байден отдельно позвонил вице-президенту Камале Харрис, руководителю аппарата Зиентсу и руководительнице избирательной кампании Джен О’Мелли Диллон — для того, чтобы уведомить их о своем решении сняться з выбором. Затем он провел телефонные беседы со старшими советниками в Белом доме — перед тем, как публично объявить о своих планах.

Однако, сообщают журналисты, сообщение Байдена в Х стало сюрпризом для большинства других сотрудников Белого дома и его предвыборной кампании, которые не видели никаких признаков того, что тот собирается снять кандидатуру.

С тех пор Зиентс возглавил коммуникационную работу во встревоженной администрации Байдена, проведя 21 июля днем несколько совещания с членами правительства и старшими сотрудниками Белого дома. Планируется, что в понедельник утром, 22 июля он проведет совещание с рядовыми сотрудниками Белого дома, а также встретится с назначенцами Байдена в органах исполнительной власти.

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