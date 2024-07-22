Главный страх Лукашенко 7 Сергей Климовский

22.07.2024, 8:16

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Диктатор сам кличет на себя беду.

Синдром красных кхмеров или синдром Пол Пота можно описать как боязнь тираном или диктатором вторжения извне, которое ликвидирует его режим. Неизвестно, были ли такие ощущения у Пол Пота и других лидеров красных кхмеров до того, как в ноябре 1978 года армия Вьетнама и камбоджийские партизаны вошли в Демократическую республику Кампучию. Но Лукашенко явно живет под страхом такого вторжения и мучается вопросом – будут или нет кремлевцы его защищать, а если будут, то смогут ли.

Так как однозначных ответов нет, то Лукашенко следует правилу «cпасение тиранов – дело рук самих тиранов», откладывает «золотые яйца» в Зимбабве, в Экваториальной Гвинее, в РФ и еще где-то. Скупает активы и недвижимость. В мае появилась обширная информация о доме, который он строит вблизи Сочи в горах.

Лукашенко сам стал кузнецом своих страхов. Даже после восстания 2020 года у него их не было. Лукашенко знал – НАТО не пыталось направить войска на помощь восставшим в 1953 г. в ГДР, в 1956 г. в Венгрии, в Чехословакии в 1968 г. или польской «Солидарности» для защиты от госпереворота Ярузельского. Санкции и запрет полетов в Беларусь – это все, на что оказались способны ЕС и НАТО после того, как Лукашенко подавил восстание.

Ожидать направления Украиной войск в Беларусь для защиты демократии Лукашенко мог не больше, чем от Вьетнама или Сенегала, имевшего опыт такой операции в Гамбии. Особенно в контексте шедших в Минске с 2014 г. переговоров и набиравшего в Украине с 2020 г. обороты «Великого строительства» с закупкой битума в Беларуси. Правительство Украины однозначно было на стороне битума, автомобильного топлива и электроэнергии от Лукашенко, а не белорусских партизан.

Поэтому Лукашенко настолько не испытывал страха, что за ним придут партизаны из леса, что в апреле 2021 г. заявил о раскрытии покушения на себя. Нашел даже погреб, где его якобы собирались держать, и арестовал двух очевидных «ботанов». Затем рассказал еще о трех готовившихся на него покушениях. Во всех трех был один постоянный элемент – гранатомет, купленный за границей. Из него Лукашенко сначала хотели убить на параде 9 мая, затем в засаде на дороге, и в итоге – в загородной резиденции. На взрыв резиденции абстрактный Запад давал 10 млн. долларов и еще один миллион снайперу. Но КГБ Лукашенко внедрило в ряды заговорщиков своего агента, который изобразил продажного генерала, и все заговоры провалил. Все это Лукашенко излагал сам, и ни разу даже глазом не моргнул.

Эзотерики сказали бы, что Лукашенко накликает на себя смерть.

Но Лукашенко этого показалось мало. В 2021 г. он стал активно приставать к НАТО и проталкивать через границу толпы беженцев от хорошей жизни на «глобальном Юге». В то время Лукашенко еще не знал словосочетания «глобальный Юг», запущенного из Москвы летом 2022 г., и что Беларусь его неотъемлемая часть. Он лишь испытывал терпение НАТО по просьбе Кремля, который хотел посмотреть на реакцию «агрессивного блока». НАТО реагировало нотами протеста и строительством заборов на границе с Беларусью. На ноты Лукашенко отвечал словами, что он не нанимался охранять границу с НАТО, и если НАТО что-то не нравится, то пусть заплатит ему, он этим займется.

Кремль в основном атаковал так Польшу и Литву. Латвии доставалось меньше. В ней есть сообщество русскомировцев, особенно компактное в приграничном Даугавпилсе. Нашествие глобалистов с юга негативно отразилось бы на их отношении к РФ, а это не то, к чему стремится Москва.

Всего этого было уже достаточно, чтобы в НАТО задумались всерьез о Лукашенко. Но 24 февраля 2022 г. Лукашенко монологом «Я покажу, откуда по мне из Украины готовился удар», перешел на более высокий уровень по стандартам НАТО. Если бы блицкриг удался, то Лукашенко приехал бы на парад в Киев и повторил бы то, что сказал сразу после входа войск ОДКБ в Казахстан – «это придумал я, а Путин лишь следовал моим указаниям». Но у него уже был опыт Казахстана и поэтому он не отправил армию Беларуси официально на Киев. Он хотел выждать, его желание совпадало с планами кремлевцев. Они тоже хотели, по своим причинам, чтобы Лукашенко постоял пока в сторонке, и знали, что если войдут в Киев, то он примчится по первому свисту.

Но так как блицкриг пошел не по плану, а Лукашенко понял, во что вляпался, то с лета 2022 г. у него начали проявляться признаки синдрома Пол Пота, и он стал ожидать входа в Беларусь вьетнамской армии и камбоджийских партизан. Лукашенко не мог не знать из истории, что часть красных кхмеров тогда сразу перешла на сторону интервентов. Если бы не вторжение армии Китая во Вьетнам через три месяца после входа вьетнамской армии в Кампучию, то распад режима Пол Пота пошел бы еще быстрее.

В результате, чем дольше длится российско-украинская война, тем больше у Лукашенко развивается синдром Пол Пота и растут опасения, что даже армия РФ не спасет его. Более того, размещение ее в Беларуси неуклонно сужает пространство власти Лукашенко. Чем дольше армия РФ находится в Беларуси, тем меньше полномочий становится у Лукашенко.

Обе эти тенденции привели к тому, что 4 июля Лукашенко вступил в ШОС всем своим концлагерем, а через четыре дня возле Бреста прошли военные учения с армией Китая под знаком ШОС. Скорость для решения об учениях невероятная, притом, что ШОС не военный блок, а клуб по обмену мнениями о борьбе с наркотрафиком и контрабандой. Лукашенко с 2015 г. состоял в ШОС в статусе наблюдателя и почетного контрабандиста, но теперь решил, что этого мало.

Учения назывались «Атакующий сокол» и шли в 3 км от границы с Польшей и 28 км от границы с Украиной. Их легенда – уничтожение базового лагеря партизан, пришедших из-за границы. Для его ликвидации были высажены с вертолетов Ми-8МТВ-5 белорусские и китайские десантники, которые и разнесли лагерь, а затем прочесали лес. Учения официально назывались борьбой с террористами, а не контрабандистами.

Эти учения прояснили три вещи. На 100% подтвердили наличие синдрома Пол Пота у Лукашенко и показали, что в шутке об украинско-китайской границе может оказаться лишь доля шутки. Cтало понятно, Лукашенко верит, что Пекин сможет ввести войска в Беларусь, ссылаясь на ШОС, и игнорируя Москву с ее ОДКБ. Как искренне он верит в это – неизвестно, но в свое свержение вьетнамской армией и партизанами верит однозначно. Самое время Всемирному союзу пчеловодов подумать о проведении операции по защите знаменитых белорусских креветок от хищнического вылова.

В разгар белорусско-китайских учений Лукашенко вдруг вспомнил 13 июля, что возле границы с Украиной он проводит бесконечные учения по отражению вторжения и заявил, что так как в Киеве вторгаться передумали и отвели войска, то он тоже учения прекратил и войска отвел. Но поскольку никто не верит Лукашенко и велико сомнение, что у него есть полномочия перемещать войска без разрешения Москвы, то на следующий день 14 июля выступил глава КГБ Тертель и подтвердил, что Лукашенко не врет, отвели. Тертель даже уточнил, что заметил отвод элитных украинских войск от границы еще 3-4 июля.

Но в Польше не поверили в миролюбие Лукашенко и 17 июля проинформировали его, что с 1 августа начинают на границе учения «Безопасное Подляшье», в которых примут участие 17 тыс. военных с бронетехникой. Задача учений – борьба с контрабандистами и нелегальными мигрантами.

Лукашенко обиделся и решил продемонстрировать еще большее миролюбие. Он в тот же день заявил, что разрешает до 31 декабря 2024 г. въезжать на 30 дней в Беларусь всем гражданам Европы, включая граждан Ватикана, без предварительного получения визы. Во что обойдется им выезд, Лукашенко не сказал. В Литве в его миролюбие тоже не поверили и 17 июля сообщили о запрете с 16 августа въезда автомобилям с номерами РБ.

Все это проходило на фоне жалоб Лаврова в Совбезе ООН, что пока Украина не отдаст РФ четыре свои области, то россияне не будут чувствовать себя в безопасности. В 1939 г. Сталин тоже требовал от Финляндии отдать 20% своей территории, чтобы ленинградцы могли чувствовать себя в безопасности и спать спокойно. В итоге к 1943 г. большинство неспокойных ленинградцев уже спокойно спали на городских кладбищах и во дворах. Жителя Белгорода, Курска, Ростова и других городов РФ стоит вспомнить эту историю.

Всплеск «миролюбия» у Лукашенко вызван не только синдромом Пол Пота, но и тем, что у кремлевцев нет плана действий даже до конца года. Есть только три доминирующие задачи.

Первая, доказать всем, а не только НАТО, что РФ готова и может воевать до 2034 г. Причем, в более интенсивном режиме. Это сейчас и делают у них все от Медведева до «хороших русских», пишущих аналитические записки для НАТО. Вторая, дождаться выборов в США и постараться на них повлиять. Задача осложняться тем, что в Кремле никак не могут определиться на кого в них сделать главную ставку. Третья, провести осенью в Казани саммит глобально безразличных из БРИКС.

Отсюда и струйка «миролюбия» от Лукашенко. Для него это терапия от синдрома Пол Пота, можно сказать, капли, успокаивающие нервы, а для кремлевцев он инструмент манипуляций на международных площадках.

Сергей Климовский, «Фейсбук»

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