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На рабочем месте умер помощник гендиректора Мозырского НПЗ

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  • 22.07.2024, 8:22
  • 10,448
На рабочем месте умер помощник гендиректора Мозырского НПЗ

Недавно его обвинили по политической статье.

18 июля на работе умер Валерий Бойша. Ему было 59 лет. О внезапной смерти помощника гендиректора Мозырского НПЗ сообщила «Гомельская весна».

По словам правозащитников, такие печальные последствия имела история привлечения к административной ответственности сотрудников Мозырского НПЗ — самого Бойши и редактора заводской газеты Светланы Богуш.

Их судили по ч. 2 ст. 19.11 (распространение, производство, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности либо пропагандирующей такую деятельность) КоАП РБ.

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