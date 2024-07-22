Это вам не кремлевский склеп 5 Telegram-канал «СерпомПо»

22.07.2024, 8:32

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Смотрите и учитесь.

Драматические, интересные события происходят в американской политической жизни. Старина Джо выходит из президентской гонки, заявив о поддержке кандидатуры вице-президента Камалы Харрис.

Смелое решение. Байден не стал держаться «до последнего» за «ручки кресла». Как некоторые несменяемые. Прежде всего, Путин, сидящий у власти четверть века. Наворотил такого, что и присниться не могло. Привел страну к катастрофе 24 февраля, развязал репрессии и сидит дряхлеющим грибом на вершине власти.

В Америке есть политическая жизнь, борьба, драма. Хотя, конечно, Байдену и Демпартии надо было принимать решение о смене кандидата раньше, хотя бы полгода назад. Ликуют не только в Кремле. Трамп уже заявил что побороть Камалу Харрис будет еще проще, чем Байдена. Харрис и в самом деле довольно блеклая фигура, наверное, один из самых «невыразительных» вице-президентов в 21 веке.

И все же Америка, не Россия. Здесь нет волшебного ЦИКа и абсолютной предопределенности результата. Предстоит несколько месяцев жаркой схватки. И не исключено повторение французского варианта, когда непредсказуемый и самоуверенный Трамп снова не сможет набрать большинство голосов, чтобы вернуться в Белый дом. К тому же не факт, что соревноваться с Трампом будет именно Харрис. Окончательно имя кандидата определит съезд Демпартии.

В любом случае, это вам не кремлевский склеп, где пахнет мышами и спит в приемной Путина вялый Песков, не превращенная в политическое кладбище Россия.

Америка показывает своим примером, что такое настоящая политика. Смотрите. Учитесь. Меняйте жизнь в своей стране.

А старине Джо спасибо. Тяжелое и мудрое решение. Молодец.

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