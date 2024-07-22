закрыть
22 июля 2024, понедельник, 9:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Это вам не кремлевский склеп

5
  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 22.07.2024, 8:32
  • 5,314
Это вам не кремлевский склеп

Смотрите и учитесь.

Драматические, интересные события происходят в американской политической жизни. Старина Джо выходит из президентской гонки, заявив о поддержке кандидатуры вице-президента Камалы Харрис.

Смелое решение. Байден не стал держаться «до последнего» за «ручки кресла». Как некоторые несменяемые. Прежде всего, Путин, сидящий у власти четверть века. Наворотил такого, что и присниться не могло. Привел страну к катастрофе 24 февраля, развязал репрессии и сидит дряхлеющим грибом на вершине власти.

В Америке есть политическая жизнь, борьба, драма. Хотя, конечно, Байдену и Демпартии надо было принимать решение о смене кандидата раньше, хотя бы полгода назад. Ликуют не только в Кремле. Трамп уже заявил что побороть Камалу Харрис будет еще проще, чем Байдена. Харрис и в самом деле довольно блеклая фигура, наверное, один из самых «невыразительных» вице-президентов в 21 веке.

И все же Америка, не Россия. Здесь нет волшебного ЦИКа и абсолютной предопределенности результата. Предстоит несколько месяцев жаркой схватки. И не исключено повторение французского варианта, когда непредсказуемый и самоуверенный Трамп снова не сможет набрать большинство голосов, чтобы вернуться в Белый дом. К тому же не факт, что соревноваться с Трампом будет именно Харрис. Окончательно имя кандидата определит съезд Демпартии.

В любом случае, это вам не кремлевский склеп, где пахнет мышами и спит в приемной Путина вялый Песков, не превращенная в политическое кладбище Россия.

Америка показывает своим примером, что такое настоящая политика. Смотрите. Учитесь. Меняйте жизнь в своей стране.

А старине Джо спасибо. Тяжелое и мудрое решение. Молодец.

Telegram-канал «СерпомПо»

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников