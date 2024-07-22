В Беларуси хотят запретить «цублi» и «дублi» 3 22.07.2024, 8:38

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Ими стали слишком часто расплачиваться в торговых объектах.

МВД планирует запретить продажу сувенирных денег в Беларуси.

В сообщении сказано, что Министерство внутренних дел констатирует рост числа случаев расчета с помощью сувенирных денег в торговых объектах. Отмечается, что купюры, изымаемые из оборота, имеют как сходство, так и существенные различия между подлинными денежными знаками Национального банка.

«Сувенирные банкноты содержат надписи «ДУБЛЁЎ», «ЦУБЛЁЎ», «SOUVENIR MONEY OF BЕLARUS» и другие», - сказано в сообщении.

Сообщается, что, согласно информации ГУБЭП МВД, только за шесть месяцев 22024 года было зарегистрировано 340 случаев сбыта указанной продукции, 132 из них составили банкнотоподобные изделия, которые копируют белорусские рубли.

Говорится, что, несмотря на профилактическую работу, которая проводится, кассиры торговых объектов не всегда обращают внимание на элементы защиты национальной валюты. Так, в ряде случаев халатно относятся к исполнению должностных обязанностей через проявление невнимательности при расчетах с покупателями.

В телеграм-канале добавили, что свободная продажа банкнотоподобных изделий создает условия, которые способствуют совершению гражданами правонарушение, касающихся мошенничества, фальшивомонетничества. Сказано, что в 2024 году в отношении лиц, рассчитывавшихся сувенирными деньгами, было заведено два уголовных дела за мошенничество. Еще двоих привлекли к административной ответственности за мелкое хищение.

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