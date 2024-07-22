Дроны атаковали российский военный аэродром в Морозовске

Дроны атаковали российский военный аэродром в Морозовске1
- 22.07.2024, 8:40
- 3,014
Произошел пожар.
В ночь на 22 июля дроны совершили атаку на аэродром в Морозовске Ростовской области РФ. В результате на территории военного объекта произошел пожар.
Над аэродромом поднялся огромный столб черного дыма. Об этом пишут российские Telegram-каналы.
Очевидцы подтвердили, что ночью 22 июля военный аэродрома российских оккупантов оказался под атакой беспилотных летательных аппаратов. При этом в РФ никаких официальных заявлений по этому поводу не было.
«БПЛА ударили по военному аэродрому в Морозовске Ростовской области. Там начался пожар, но других подробностей на данный момент нет», – говорится в сообщении.