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Рокировка в полете

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  • Владимир Пастухов
  • 22.07.2024, 8:48
  • 5,270
Рокировка в полете

Запланированная сенсация случилась точно в предсказанные сроки.

Нет смысла растекаться мыслью по древу. Запланированная сенсация случилась точно в предсказанные сроки. К концу выходных Байден, как и ожидалось, объявил о сходе с дистанции. Вопреки всем официальным опровержениям, правдивыми оказались именно слухи.

Менее предсказуемой, хотя и наиболее вероятной, стала поддержка им кандидатуры Камалы Харрис в качестве кандидата от демократической партии. Это больше похоже на послание: «Так не доставайся же ты никому, шапка Мономаха».

На мой взгляд, хотя полностью исключить возможность победы Харрис над Трампом нельзя (тактическое голосование пока никто не отменял), шансов стать президентом у нее еще меньше, чем у Байдена.

Рокировка в полете еще больше усиливает позиции Трампа и загоняет Демпартию в ещё более тяжелый и затяжной кризис.

Владимир Пастухов, Telegram

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