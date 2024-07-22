В РФ заговорили о возможном вторжении в еще одну страну 10 22.07.2024, 8:59

10,876

По примеру Сирии.

Россия готова помочь «Грузинской мечте» сохранить власть, если Тбилиси обратится к Москве с этой просьбой, заявил заместитель председателя Совета Федерации Андрей Климов на заседании Клуба друзей России в Москве, пишет Sova.

Журналист поинтересовался у Андрея Климова, готова ли Россия предотвратить попытку государственного переворота в Грузии. Отвечая на этот вопрос, Климов провел параллель с Сирией и на примере Башара Асада заявил, что те, кто обращается к России, получают военную помощь.

«Любой государственный переворот – это вмешательство внешних сил во внутренние дела другого государства, что является нарушением Устава ООН. Я вам другое скажу, например, была попытка свержения государства в Сирии.

Когда законное правительство Асада обратилось к нам за военной помощью, мы предоставили им эту помощь, и, как вы знаете, ситуация в Сирии стабилизировалась», — приводит его слова Sova.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com