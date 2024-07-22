В РФ заговорили о возможном вторжении в еще одну страну

В РФ заговорили о возможном вторжении в еще одну страну10
- 22.07.2024, 8:59
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По примеру Сирии.
Россия готова помочь «Грузинской мечте» сохранить власть, если Тбилиси обратится к Москве с этой просьбой, заявил заместитель председателя Совета Федерации Андрей Климов на заседании Клуба друзей России в Москве, пишет Sova.
Журналист поинтересовался у Андрея Климова, готова ли Россия предотвратить попытку государственного переворота в Грузии. Отвечая на этот вопрос, Климов провел параллель с Сирией и на примере Башара Асада заявил, что те, кто обращается к России, получают военную помощь.
«Любой государственный переворот – это вмешательство внешних сил во внутренние дела другого государства, что является нарушением Устава ООН. Я вам другое скажу, например, была попытка свержения государства в Сирии.
Когда законное правительство Асада обратилось к нам за военной помощью, мы предоставили им эту помощь, и, как вы знаете, ситуация в Сирии стабилизировалась», — приводит его слова Sova.