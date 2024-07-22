CNN: Все лидеры Демократической партии поддержали Харрис

CNN: Все лидеры Демократической партии поддержали Харрис1
- 22.07.2024, 9:08
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На ее президентскую кампанию уже собрали $47 миллионов.
Все 50 глав штатов Демократической партии поддержали Камалу Харрис как нового кандидата в президенты США от партии, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Отмечается, что такой сигнал поддержки является последним признаком того, что лидеры партии пытаются объединиться вокруг действующего вице-президента.
Несмотря на поддержку президента США Джо Байдена, пока неизвестно, станет ли она официальным кандидатом и какой процесс партия будет использовать для выбора альтернативы, пишет CNN.
Ранее агентство Associated Press сообщило, что американцы собрали уже около 47 миллионов долларов мелких пожертвований на предвыборную кампанию Харрис.