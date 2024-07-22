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CNN: Все лидеры Демократической партии поддержали Харрис

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  • 22.07.2024, 9:08
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CNN: Все лидеры Демократической партии поддержали Харрис

На ее президентскую кампанию уже собрали $47 миллионов.

Все 50 глав штатов Демократической партии поддержали Камалу Харрис как нового кандидата в президенты США от партии, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что такой сигнал поддержки является последним признаком того, что лидеры партии пытаются объединиться вокруг действующего вице-президента.

Несмотря на поддержку президента США Джо Байдена, пока неизвестно, станет ли она официальным кандидатом и какой процесс партия будет использовать для выбора альтернативы, пишет CNN.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что американцы собрали уже около 47 миллионов долларов мелких пожертвований на предвыборную кампанию Харрис.

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