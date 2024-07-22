CNN: Все лидеры Демократической партии поддержали Харрис 1 22.07.2024, 9:08

1,508

На ее президентскую кампанию уже собрали $47 миллионов.

Все 50 глав штатов Демократической партии поддержали Камалу Харрис как нового кандидата в президенты США от партии, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что такой сигнал поддержки является последним признаком того, что лидеры партии пытаются объединиться вокруг действующего вице-президента.

Несмотря на поддержку президента США Джо Байдена, пока неизвестно, станет ли она официальным кандидатом и какой процесс партия будет использовать для выбора альтернативы, пишет CNN.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что американцы собрали уже около 47 миллионов долларов мелких пожертвований на предвыборную кампанию Харрис.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com