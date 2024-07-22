«Это ярко проявляется на примере «Нафтана» 22.07.2024, 9:11

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Агрохунта неутомимо пилит сук, на котором сидит.

По данным Telegram-канала «Нафтан против экстремизма» с 20-го года на предприятии стало меньше на 899 сотрудников (около 9%).

Никаких производственных причин не было, присутствовали массовые репрессии по идеологическим и политическим поводам. На предприятии ощущается массовая нехватка рабочей силы, постоянно идет набор. Соответственно, количество политически уволенных еще больше.

«Агрохунта неутомимо пилит сук, на котором сидит. Репрессиями, неадекватно низкими зарплатами, тяжелыми условиями труда вынуждают людей бежать за границу, а потом удивляются нехватке рабочих рук.

Забавно, что лукашенковцы постоянно пугают (например, Тертель) массовыми увольнениями в случае прихода к власти их противников. Еще более странно наблюдать, как они зазывают людей обратно в Беларусь. Потом с упоением показывают, как глумятся над наивными, доверившимся им. Над людьми минимум публично поиздеваются (выложив это на всеобщий просмотр), да еще и финансово обдерут. В худшем случае – посадят, лишат здоровья и жизни», — пишет читатель сайта Charter97.org

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