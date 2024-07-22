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Хартия 97!
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Второй шанс

  • Елизавета Осетинская
  • 22.07.2024, 9:17
  • 2,402
Второй шанс

У демократов есть еще интересный вариант.

Ну что же, Джо Байден снялся с выборов, порекомендовав вместо себя вице-президента Камалу Харрис (хотя это, насколько я понимаю, еще на 100% не гарантирует ее выдвижение, даже несмотря на то, что сама Харрис уже высказала намерение баллотироваться). Если это будет все-таки Харрис, то мы получим своеобразный репит борьбы кандидата-женщины с явным представителем консервативной Америки, как уже было в 2016 году.

В биографии Харрис, которую американские медиа, разумеется, уже три тысячи раз вывернули наизнанку, немало феноменальных и противоречивых черт. Самая частая приставка к ее имени – «первая black and asian-american женщина в истории США» – и дальше какой-то почетный пост. Ну, например, первая вице-президент.

Есть и забавные факты: например, Reuters в своем разборе фейковых постов про Харрис приходит в выводу, что, с некоторой вероятностью, она одновременно является потомком рабовладельцев и рабов. Символично для страны, 4 года назад пережившей мощную волну движения Black lives matter.

Воспользуется ли Америка вторым шансом проголосовать за женщину-президента?

Есть вот такие аргументы против: во-первых, даже хорошо всем знакомая Хиллари Клинтон оказалась для страны слишком резким решением, а уж первая black and asian-american – кажется тем более. Кажется, что «традиционалистская» часть Америки такого просто не переживет.

Во-вторых, дуэт радикальных консерваторов Трампа и Джей Ди Вэнса (39-летний кандидат в вице-президенты) это еще и дуэт двух харизматиков, сплав, так сказать, опыта и молодости. Что гарантирует бесконечное внимание к ним медиа, включая либеральные. А чью харизму и медийность могут противопоставить демократы?

Правда, есть еще интересный вариант: если Байден будет последовательным до конца, и уйдет с поста президента, уступив Харрис свою позицию с приставкой ио. Уж тут-то можно развернуться и проявить себя к ноябрьским выборам. Как думаете, возможен такой вариант?

Елизавета Осетинская, Telegram

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