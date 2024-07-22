Учителя Лукашенко 22.07.2024, 9:22

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Искусство вовремя уйти редко встречается в современном мире.

Власть – это наркотик. Под его воздействием многие политики начинают считать себя незаменимыми, пишет «Салiдарнасць».

Нельзя сказать, что Джо Байден избежал этого искушения. Действующий президент США до последнего момента собирался участвовать в новых выборах, потому что считал, что он и только он может остановить Дональда Трампа.

«Только он может»… Знакомая история, не правда ли?

Картинка в последние месяцы выглядела ужасно. Особенно с учетом того, что речь шла не о внутренних делах Соединенных Штатов. США задают политические стандарты, на которые в той или иной степени ориентируются другие государства и общества.

Останься Байден в президентской гонке, и правители, подобные Александру Лукашенко, получили бы наглядный аргумент для продления своей власти. «Почему я не могу вцепиться в кресло посиневшими пальцами, если так поступает президент США?»

Но, хоть и с опозданием, Байден принял верное решение. Для этого ему пришлось выиграть войну с самим собой. Поставить точку в политической карьере, тем более в момент, когда ты уже зашел на новый виток – для этого нужна огромная внутренняя сила.

Впрочем, каким бы демократом ни был Байден, вряд ли он бы сделал это без давления со стороны общественности. И в этом кроется не слабость государства, а его настоящая сила. Именно поэтому мировым лидером являются США, а не страны, которыми тираны правят, не оглядываюсь ни на кого и ни на что.

Правят, впрочем, до поры до времени. Александр Лукашенко называл своими учителями Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна. Эти диктаторы сохраняли власть десятилетиями, но нужно ли напоминать, чем это закончилось: и для их стран, и для самих деспотов?

В этом смысле лучше было бы поучиться у Байдена. Но надежды, что Лукашенко сделает правильные выводы из поступка американского президента, нет никакой.

Искусство вовремя уйти редко встречается в современном мире. Но любая веревочка когда-нибудь заканчивается. И тогда тот, кто цеплялся за власть до последнего, вынужден платить по политическим счетам, причем зачастую страшную цену.

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