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Украинец за деньги бежал от мобилизации, а затем оказался в армии РФ

  • 22.07.2024, 9:52
Украинец за деньги бежал от мобилизации, а затем оказался в армии РФ

Пришлось сдаваться в плен ВСУ.

34-летний житель поселка Березино в Одесской области Артур Ян бежал от мобилизации из Украины, после чего попал в российскую армию, пишет gordonua.com.

Мужчина отметил, что боялся воевать, поэтому в 2023 году выехал из Украины транзитом через Молдову на территорию России, где проживает его брат. За незаконный выезд во время военного положения он заплатил $ 6 тыс.

Но к брату, как сообщил мужчина, он так и не доехал, поскольку они поссорились. Сначала жил у знакомого в Псковской области, оформил российский паспорт, а потом переехал к его сыну в Нижний Новгород, добавил он.

По словам Яна, после того, как стабильной работы и жилья не стало, «на последние деньги»купил алкоголь и «на нетрезвую голову» принял решение подписать контракт с российской армией.

Осознав, в какую ситуацию попал, он попытался убежать.

Как рассказал Ян, первая попытка провалилась — его поймали, а вторая — пришлась на боевое задание. Ночью он отстал от российской группы и направился в сторону подконтрольной Украине территории.

После нескольких дней скитаний он увидел украинские позиции, где сдался в плен.

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