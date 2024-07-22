Украинец за деньги бежал от мобилизации, а затем оказался в армии РФ
- 22.07.2024, 9:52
Пришлось сдаваться в плен ВСУ.
34-летний житель поселка Березино в Одесской области Артур Ян бежал от мобилизации из Украины, после чего попал в российскую армию, пишет gordonua.com.
Мужчина отметил, что боялся воевать, поэтому в 2023 году выехал из Украины транзитом через Молдову на территорию России, где проживает его брат. За незаконный выезд во время военного положения он заплатил $ 6 тыс.
Но к брату, как сообщил мужчина, он так и не доехал, поскольку они поссорились. Сначала жил у знакомого в Псковской области, оформил российский паспорт, а потом переехал к его сыну в Нижний Новгород, добавил он.
По словам Яна, после того, как стабильной работы и жилья не стало, «на последние деньги»купил алкоголь и «на нетрезвую голову» принял решение подписать контракт с российской армией.
Осознав, в какую ситуацию попал, он попытался убежать.
Как рассказал Ян, первая попытка провалилась — его поймали, а вторая — пришлась на боевое задание. Ночью он отстал от российской группы и направился в сторону подконтрольной Украине территории.
После нескольких дней скитаний он увидел украинские позиции, где сдался в плен.