В Курской области РФ полтора десятка мужчин устроили драку с арматурами 3 22.07.2024, 10:11

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Они перевернули и сожгли машину.

Конфликт произошел ночью 20 июля в селе Сейм Мантуровского района, пишет ASTRA.

Опубликовавший видео местный паблик пишет, что драку могли устроить приезжие, но полиция таких сведений не сообщает.

По данным МВД по Курской области, произошел конфликт двух компаний — жителей Сейма и соседнего села Мантурово, расположенного примерно в 15 километрах. Задержаны 14 участников драки, среди них выявлен подозреваемый в поджоге, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За медпомощью обратился всего один участник драки — врачи отпустили его лечиться амбулаторно.

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