Опрос: Трамп или Харрис

Опрос: Трамп или Харрис3
- 22.07.2024, 10:16
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Американцы отвечают на главный вопрос.
Камала Харрис, которая может стать кандидатом от демократов после снятия с президентских выборов Джо Байдена, согласно опросам, с незначительным отрывом (2%) отстает от кандидата республиканцев Дональда Трампа. Об этом 21 июля сообщает The Hill.
Как видно из данных опросов в США, которые провело The Hill и проект Decision Desk HQ (DDHQ), Трамп, который официально стал кандидатом от республиканцев 19 июля, опережает Харрис на 2 пункта — 47% поддержки против 45%. По словам журналистов, соотношение сил примерно такое, какое было между Трампом и Байденом (46% против 43,5%).
Если же в опрос включить независимого кандидата Роберта Ф. Кеннеди, то отрыв Трампа от Харрис возрастает до 5,7 пункта — примерно 43% против 37% (тогда как Кеннеди поддержали бы около 6%).