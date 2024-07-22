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РосСМИ продолжают пинать Лукашенко

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  • 22.07.2024, 10:23
  • 7,330
РосСМИ продолжают пинать Лукашенко

И говорят о пересмотре отношений с белорусским режимом.

РосСМИ уже больше недели критикуют белорусского диктатора за отвод войск из-под границы с Украиной.

Публицист Юрий Голуб в интервью «Царьграду» заявил, что «Лукашенко продолжает мечтать о продолжении минского процесса и заигрывает с Западом».

«Если Путин не знал о переговорах Минска и Киева, то действия Лукашенко являются недружественным шагом. Отношения Беларуси и России могут измениться», — резюмирует Голубь.

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