РосСМИ продолжают пинать Лукашенко

РосСМИ продолжают пинать Лукашенко7
- 22.07.2024, 10:23
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И говорят о пересмотре отношений с белорусским режимом.
РосСМИ уже больше недели критикуют белорусского диктатора за отвод войск из-под границы с Украиной.
Публицист Юрий Голуб в интервью «Царьграду» заявил, что «Лукашенко продолжает мечтать о продолжении минского процесса и заигрывает с Западом».
«Если Путин не знал о переговорах Минска и Киева, то действия Лукашенко являются недружественным шагом. Отношения Беларуси и России могут измениться», — резюмирует Голубь.