В российской республике Якутия нашли разбитым вертолет с ФСБшниками на борту 12 22.07.2024, 10:24

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иллюстративное фото

Вертолет выполнял незарегистрированный рейс.

В российской республике Якутия нашли разбитым вертолет Robinson R44II, который исчез 19 июля после срабатывания аварийного маяка в Алданском районе, На борту находились трое сотрудников ФСБ.

Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура РФ, передает Цензор.НЕТ.

«В результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено в полностью разрушенном состоянии. Найдены тела пилота и 3 пассажиров», - говорится в сообщении.

Как отмечается, вертолет Robinson исчез в районе Алдано-Учурского хребта 19 июля.

«В ночь на 19 июля в 80 километрах от населенного пункта Чагда сработал аварийный маяк «Экоспас» воздушного судна «Robinson». Вертолет выполнял незарегистрированный рейс в Алданском районе. Не выходят на связь», - писали ранее в прокуратуре РФ.

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