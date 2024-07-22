Белорусов обложили рекордными налогами

Белорусов обложили рекордными налогами3
- 22.07.2024, 10:33
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В нашей стране самые высокие налоги среди стран ЕАЭС и Восточной Европы.
Уровень налогового бремени, существующий в Беларуси, характерен для индустриально развитых стран, но является завышенным для экономик, нуждающихся в структурно модернизации, пишет thinktanks.by.
Налоговые доходы бюджета в 2022 году в Беларуси равнялись 22% ВВП, а с учетом средств ФСЗН – около 33% ВВП.
С какими странами сравним подобный уровень, показано в работе доцента БГЭУ Екатерины Рожковской, опубликованной в «Белорусском экономическом журнале». В статье приводится таблица, в которой видно, что в большинстве стран Восточной Европы, а также постсоветских стран налоговая нагрузка меньше.
Все конкуренты Беларуси на рынке Евразийского экономического союза имеют меньшую налоговую нагрузку. А значит их производители пользуются преимуществами перед белорусскими. «Кроме того, это снижает привлекательность белорусской экономики для иностранных инвесторов вследствие более низкого налогообложения в странах-соседях», - говорится в статье.
Екатерина Рожковская отмечает, что Беларусь, попавшая под санкции и лишенная западных технологий, нуждается в высоком уровне инвестиций для импортозамещения и создания собственных технологий.
Для стран, нуждающихся в технологической модернизации, существующий уровень налоговой нагрузки слишком высок. Он под силу лишь самым развитым экономикам.