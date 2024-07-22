В Минске заметили гигантскую очередь «в лучшую жизнь» 4 22.07.2024, 10:43

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Один из визовых центров открыл живую очередь на запись.

В TikTok опубликовали видео, на которых показали большую очередь на запись в визовый центр Италии в Минске. На одном ролике видно, что очередь «закруглилась» на площадке перед зданием центра. Некоторые комментаторы удивились такой «толпе», пишет telegraf.news.

«В Минске стартанула живая очередь на запись», — написала автор одного видео. В подписи к другому уточнили, что это очередь в визовый центр после длительного перерыва в работе.

«Запись куда?» — поинтересовался в комментариях один пользователь TikTok. «В лучшую жизнь», — ответили ему.

«А мы 11 июля записаны были на утро, проскочили очень быстро», — поделилась возможным лайфхаком комментаторша.

«Я б на визу в Англию еще так постояла, но в Италию…», — написала еще одна.

Другие же комментаторы интересовались временем подачи и пакетом документов. «Они круглосуточно стоят?» — удивилась пользовательница TikTok.

«Стоял там, дошел до двери — и двери закрылись», — поделился неудачным опытом другой пользователь.

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