закрыть
22 июля 2024, понедельник, 11:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске заметили гигантскую очередь «в лучшую жизнь»

4
  • 22.07.2024, 10:43
  • 3,156
В Минске заметили гигантскую очередь «в лучшую жизнь»

Один из визовых центров открыл живую очередь на запись.

В TikTok опубликовали видео, на которых показали большую очередь на запись в визовый центр Италии в Минске. На одном ролике видно, что очередь «закруглилась» на площадке перед зданием центра. Некоторые комментаторы удивились такой «толпе», пишет telegraf.news.

«В Минске стартанула живая очередь на запись», — написала автор одного видео. В подписи к другому уточнили, что это очередь в визовый центр после длительного перерыва в работе.

@taallien В Минске стартанула живая очередь на запись #шенген #виза #визовыйцентр #италия ♬ orijinal ses - z🦭

«Запись куда?» — поинтересовался в комментариях один пользователь TikTok. «В лучшую жизнь», — ответили ему.

«А мы 11 июля записаны были на утро, проскочили очень быстро», — поделилась возможным лайфхаком комментаторша.

«Я б на визу в Англию еще так постояла, но в Италию…», — написала еще одна.

Другие же комментаторы интересовались временем подачи и пакетом документов. «Они круглосуточно стоят?» — удивилась пользовательница TikTok.

@visabycom 🇮🇹 Первый день записи в живую очередь визового центра Италии после длительного перерыва. #визабай #виза #шенгенвиза #visaby #italy #visa #travel ♬ orijinal ses - z🦭

«Стоял там, дошел до двери — и двери закрылись», — поделился неудачным опытом другой пользователь.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников