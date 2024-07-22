В Минске заметили гигантскую очередь «в лучшую жизнь»4
- 22.07.2024, 10:43
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Один из визовых центров открыл живую очередь на запись.
В TikTok опубликовали видео, на которых показали большую очередь на запись в визовый центр Италии в Минске. На одном ролике видно, что очередь «закруглилась» на площадке перед зданием центра. Некоторые комментаторы удивились такой «толпе», пишет telegraf.news.
«В Минске стартанула живая очередь на запись», — написала автор одного видео. В подписи к другому уточнили, что это очередь в визовый центр после длительного перерыва в работе.
@taallien В Минске стартанула живая очередь на запись #шенген #виза #визовыйцентр #италия ♬ orijinal ses - z🦭
«Запись куда?» — поинтересовался в комментариях один пользователь TikTok. «В лучшую жизнь», — ответили ему.
«А мы 11 июля записаны были на утро, проскочили очень быстро», — поделилась возможным лайфхаком комментаторша.
«Я б на визу в Англию еще так постояла, но в Италию…», — написала еще одна.
Другие же комментаторы интересовались временем подачи и пакетом документов. «Они круглосуточно стоят?» — удивилась пользовательница TikTok.
@visabycom 🇮🇹 Первый день записи в живую очередь визового центра Италии после длительного перерыва. #визабай #виза #шенгенвиза #visaby #italy #visa #travel ♬ orijinal ses - z🦭
«Стоял там, дошел до двери — и двери закрылись», — поделился неудачным опытом другой пользователь.