В российском Морозовске дрон атаковал военный аэродром 22.07.2024, 10:54

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Над местом «прилета» поднялся густой столб дыма.

В ночь на 22 июля в Морозовске Ростовской области вблизи военного аэродрома прогремели мощные взрывы. После атаки дронов над городом поднялся дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные мониторинговые группы.

Ночью в Ростовской области звучали сирены. Оккупанты объявили тревогу из-за угрозы БпЛА.

Впоследствии в Сети стали появляться сообщения о мощных взрывах в Морозовске в Ростовской области. Местные жители сообщали об атаке дронов.

Так, на одном из видео можно услышать звук, напоминающий пролет беспилотника, а впоследствии можно увидеть и сам дрон.

Позже в Морозовске раздались взрывы. Местные жители в Сети отмечали, что они произошли вблизи военного аэродрома.

В частности, на одном из видео после «прилета» видно, как поднимается густой столб дыма. Как отмечают авторы, дрон попал в цистерну.

Как отметил местный губернатор, над областью якобы уничтожено 47 беспилотников. О попадании в сообщении речь не шла. В то же время российские власти рассказали о «падении обломков».

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