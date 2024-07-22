В российском Морозовске дрон атаковал военный аэродром
- 22.07.2024, 10:54
- 1,068
Над местом «прилета» поднялся густой столб дыма.
В ночь на 22 июля в Морозовске Ростовской области вблизи военного аэродрома прогремели мощные взрывы. После атаки дронов над городом поднялся дым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные мониторинговые группы.
Ночью в Ростовской области звучали сирены. Оккупанты объявили тревогу из-за угрозы БпЛА.
Впоследствии в Сети стали появляться сообщения о мощных взрывах в Морозовске в Ростовской области. Местные жители сообщали об атаке дронов.
Так, на одном из видео можно услышать звук, напоминающий пролет беспилотника, а впоследствии можно увидеть и сам дрон.
Позже в Морозовске раздались взрывы. Местные жители в Сети отмечали, что они произошли вблизи военного аэродрома.
В частности, на одном из видео после «прилета» видно, как поднимается густой столб дыма. Как отмечают авторы, дрон попал в цистерну.
Как отметил местный губернатор, над областью якобы уничтожено 47 беспилотников. О попадании в сообщении речь не шла. В то же время российские власти рассказали о «падении обломков».