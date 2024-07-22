Будет жесткая борьба Александр Кынев

22.07.2024, 11:09

Ни о каком «разгромно» проиграет/выиграет речи нет.

Дежурные комментаторы также безапелляционно что-то говорят про американскую политику, не зная ее, как и про любую другую (и даже российскую, которую тоже в реальности знают плохо):

1. Ни о каком «разгромно» проиграет/выиграет речи нет. Система сильно поляризована уже более 20 лет (все результаты с 2000, за исключением 2008), особенно после 2016 и в любом случае у обоих кандидатов результаты будут близкими. В реальности идет борьба за 7-8 штатов и несколько целевых групп избирателей. Остальные штаты голосуют за любого демократа и любого республиканца. В случае с демократами, очевидно, цель — мобилизация женщин и меньшинств. И в этом раскладе две женщины в номинации было бы ярким ходом (самый обсуждаемый такой вариант Харрис-Уитмар).

2. Да, съезд будет выбирать свободно, но в такой ситуации никто не пойдет против мейнстрима и не будет тратить деньги/ресурсы в такой ситуации внутри партии против Харрис. Скорее идет борьба за вице-президента.

3. Кампания — это шоу. Да, Харрис была в тени (отчасти, сознательно, было много негатива в 2020 про то, что она дескать может быть внутри администрации слишком амбициозна, она этого избегала, и работала на статус командного игрока), зато к ней теперь больше внимания. Больше внимания — больше обсуждения, больше мобилизации. Демократы в 2016 слишком много обсуждали Трампа.

Харрис много больше Байдена сможет ездить и встречаться — он и в 2020 крайне мало ездил на фоне иных кампаний. Играл скорее как антитеза Трампу.

Вывод: исход совершенно не предрешен. Будет жесткая борьба.

Александр Кынев, Telegram

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