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В Подмосковье неизвестный устроил «декоммунизацию»

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  • 22.07.2024, 11:16
  • 1,954
В Подмосковье неизвестный устроил «декоммунизацию»

Снес голову Сталина кувалдой.

В Звенигороде, что в Подмосковье, россиянин обезглавил кувалдой памятник Сталину. Также досталось и каменному бюсту Ленина, пишет 24 канал.

Оказалось, что оба памятника установлены в российском городе незаконно – как общественная инициатива. Монумент Сталину уже неоднократно становился объектом критики жителей города.

Декоммунизация в Звенигороде

Как сообщают российские СМИ, памятник Сталину установили за частные средства группы «Помним своих героев» летом 2023 года. Размещен он символически на Советской улице. Официально власти установку не согласовывали, но и сносить монумент не стали - его пообещали перенести в будущую «Аллею славы».

Еще с первых дней памятник вызвал неоднозначную реакцию местных жителей, многие из которых осудили такую инициативу. В частности, несколько общественных организаций и вовсе требовали убрать памятник. А в марте 2024 года – в годовщину смерти Сталина, бюст испортили краской, исправив фамилию диктатора на «Сралин».

И вот 21 июля неизвестный мужчина в клетчатой рубашке с помощью кувалды снес голову Сталина, а также сильно повредил памятник Ленину.

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