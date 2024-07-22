Сырский рассказал о ситуации на фронте в Украине 22.07.2024, 11:28

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Активные сражения идут по всей линии фронта.

Несмотря на большие потери россияне и дальше продолжаются рваться в направлении Покровска. Фактически по всей линии фронта происходят активные боевые действия разной интенсивности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

Как рассказал Сырский, сейчас он работает на самых горячих участках Восточного фронта.

Несмотря на большие потери россияне и в дальнейшем рвутся в направлении Покровска. Жестокие бои продолжаются в Красногоровке, в районах Прогресса, Железного, Северного, Часового Яра.

В частности враг не оставляет попыток оккупировать Стельмаховку и Макеевку, а также атакует позиции Сил обороны в Ивановском, Клищеевке.

«Фактически по всему фронту происходят активные боевые действия различной интенсивности», - добавил главнокомандующий ВСУ.

Для остановки наступления врага, как рассказал Сырский, необходимо:

▪ эффективное поражение сил врага и его резервов на дальних подступах;

▪ комплексное поражение врага перед передним краем;

▪ устойчивое удержание подготовленных в инженерном отношении рубежей и позиций, прежде всего боевых дронов;

▪ максимально эффективное использование всех возможностей оружия и боеприпасов;

▪ освоение новых способов уничтожения разведывательных БпЛА противника в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности.

«Важное значение имеет подготовка штабов всех уровней, с целью максимального использования боевых возможностей войск и минимизации наших потерь. Поэтому, на этот раз также проверил ход подготовки резервов к участию в боевых действиях», - добавил он.

По словам Сырского, подготовка проходит максимально приближенно к реальной боевой обстановке с использованием дронов для имитации действий врага.

Также Сырский встретился с каждым командиром бригады, которые ведут оборону на направлениях главных действий россиян. Были подняты вопросы по повышению эффективности наших действий, пополнение потерь, обеспечение боеприпасами и другие.

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