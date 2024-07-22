Эксперты объяснили, что нужно срочно убрать из машины на время аномальной жары 2 22.07.2024, 11:57

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Существует риск не только для техники.

Британские эксперты объяснили, что и почему лучше убрать из машины на время аномальной жары, пишет Express.

— Во время жары в машине опасно хранить воду, лекарства и кремы. Пластиковые бутылки могут вызвать пожар, а лекарства потерять эффективность при высоких температурах, — говорится в сообщении.

Вода в пластике

Прежде всего, эксперты не советуют в машине хранить воду в бутылках, ведь с повышением температуры химические вещества пластика могут просачиваться в воду, делая ее опасной для потребления.

Кроме того, пластиковые бутылки могут действовать как стекло для солнечного света и потенциально вызвать пожар в автомобиле, поэтому самым безопасным вариантом будет просто вынуть бутылку из машины, чтобы обеспечить и безопасность авто, и свежесть воды.

Нельзя оставлять лекарства

В жару в машине нельзя оставлять лекарства. Такие препараты, как парацетамол, лекарства от кашля и другие обезболивающие имеют максимальную температуру, при которой они могут оставаться эффективными.

— Большинство коммерческих обезболивающих и лекарств рассчитаны только на температуру до 25°C, а это значит, что вы можете нечаянно ухудшить свое состояние, приняв их, и не вылечить болезнь, от которой они вам действительно нужны, — объясняют эксперты.

Хранение крема

И напоследок специалисты рекомендуют не хранить солнцезащитный крем, ведь он может испортиться внутри бутылочки и даже взорваться из-за давления в жару.

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