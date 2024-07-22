«Амнистия» по-лукашенковски: политзаключенного задержали в день освобождения из колонии 2 22.07.2024, 12:28

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И отправили обратно.

В суде Борисовского района 20 июня начался суд над Сергеем Децуком. Через месяц судья Людмила Зинкевич признала политзаключенного виновным по ст. 411 УК (Злостное неповиновение требованиям администрации колонии) и назначила ему еще один год заключения, пишет правозащитный центр «Весна».

Напомним, мужчина вышел на свободу после первого приговора в марте 2024 года и сразу же был задержан в рамках нового уголовного дела.

Сергей Децук — сын бывшей преподавательницы БелГУТа Валерии Децук, которую судили за фото с национальным флагом. Правозащитники сообщали, что мужчина был обвинен в насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел (статья 364 УК). 5 марта 2021 года в квартиру, где проживает Сергей, пришли с осмотром. По информации МВД, 28 февраля возле деревни Осовцы несколько женщин провели пикет с БЧБ-флагами и плакатом с надписью «Змагарки всего мира! Поздравляем вас с праздником 8 Марта».

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