ЕС предоставит Армении военную помощь 1 22.07.2024, 12:34

Впервые в истории.

Совет ЕС одобрил помощь Вооруженным Силам Армении в рамках Европейского фонда мира (EPF) на 10 млн евро. Это первое подобное решение Евросоюза, сообщает zn.ua со сылкой на пресс-релиз Совета.

Отмечается, что эта помощь должна усилить материально-технический потенциал армянской армии и поспособствовать улучшению защиты гражданских лиц в кризисных и чрезвычайных ситуациях. Также с помощью такой поддержки Ереван сможет сделать свои войска более совместимыми с западными, чтобы в дальнейшем он смог участвовать в совместных с ЕС операциях.

«Мы имеем взаимный интерес в дальнейшем расширении нашего диалога по внешней политике и политике безопасности, также рассматриваем будущее участие Армении в миссиях и операциях под руководством ЕС», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Ранее СМИ сообщали, что в ЕС приняли решение о начале переговоров о безвизе с Арменией. Источники сообщили, что визовый режим отменят только при полном выполнении Ереваном всех необходимых критериев Евросоюза, что займет несколько лет.

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