«Резко шоферов нарожают?» 22.07.2024, 12:43

Белорусские власти предложили безумный метод в борьбе с дефицитом кадров.

В Бешенковичском районе в ЗАО «АСБ Агроноватор» простаивают комбайны. Некому вывозить зерно, в селе не хватает водителей.

«Режим хочет решить вопрос карателями, прислал прокуратуру. Любопытно, как они помогут решить проблему. Резко население увеличат, шофёров нарожают? Или посадят пару десятков водителей, которые не вышли на вывоз зерна?» — пишет читатель сайта Charter97.org.

«Агрохунта десятилетиями убивала белорусское село. Престиж сельского труженика поддерживался только на словах. Людям предлагают работать за нищенскую зарплату и в тяжелейших условиях. Руководят сельским хозяйством настоящие прикорытники, воруют везде где могут. Когда их ловят, забирают наворованное и назначают на новую должность. Проблем добавили санкции за репрессии и участие в войне. Ещё больше людей уехало, белорусское сельское хозяйство отсекли от самых выгодных рынков, от западных технологий.

Режим, во главе с агрофюрером уже понимает, что проиграет очередную битву за урожай. Не поможет привлечение на уборку силовиков, зеков, горожан. Ни угроза наказаний и репрессий», — резюмирует наш читатель.

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