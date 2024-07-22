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Цены на квартиры в Минске продолжают расти

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  • 22.07.2024, 12:49
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Цены на квартиры в Минске продолжают расти

Трехкомнатные подорожали на 7 %.

Во втором квартале 2024 года цены на квартиры в Минске продолжили расти, на первичном рынке особенно заметно подорожали трехкомнатные — на 7 %, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по имуществу.

Это связано с тем, что 40 % сделок было совершено в малоэтажном жилом комплексе на ул. С. Есенина, где цены на такие квартиры были выше среднего уровня рынка. Стоимость однокомнатных квартир выросла на 3 %, а двухкомнатных — на 5 %.

По данным Госкомимущества, доля сделок на первичном рынке составила 11 %, что соответствует предыдущим показателям. Средние цены на вторичном рынке увеличились, превысив 1 600 долларов за кв. м для однокомнатных квартир. Фрунзенский и Октябрьский районы остаются самыми популярными для покупок, а в Первомайском отмечен значительный рост сделок.

— Самая дорогая по общей цене сделка в Минске во втором квартале 2024 года была совершена с пятикомнатной квартирой площадью 176,7 кв. м, расположенной на ул. Захарова. Цена квартиры в доме 2016 года постройки эквивалентна 518 тыс. долларов. Самая дорогая по цене квадратного метра сделка второй квартал подряд фиксируется на ул. Ратомской. Квадратный метр в однокомнатной квартире площадью 50,4 кв. м обошелся покупателю в 3 770 долларов в эквиваленте, — сообщают в Госкомимуществе.

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