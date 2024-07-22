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Впервые в истории США

  • Сэм Уилсон
  • 22.07.2024, 13:09
  • 2,248
Впервые в истории США

Демократы сильно повысили свои ставки.

Впервые в истории США прекращается кампания кандидата, победившего в каждом штате на праймериз. Совершенно неожиданно ответственность за номинацию Байдена теперь возлагается не на избирателей, которые голосовали за Байдена, иногда даже когда его фамилии не было в бюллетене (как в штате Нью-Хэмпшир), а на партийные структуры, в первую очередь национальный комитет и конвенцию. 

Судя по всему, логика событий, предшествовавших заявлению, была следующей: после неудачного выступления Байдена на дебатах началось давление на него с призывом завершить предвыборную кампанию. Идея выхода из гонки кандидата, действующего президента, который имеет опыт победы именно над этим оппонентом и выиграл все праймериз, казалась сумасшедшей. Но вместе с тем за время после дебатов Байдену не просто не удалось доказать обратное, даже на мероприятии по случаю юбилея НАТО, но вышло лишь усугубить свой имидж. Уже после «плохого дня» и «простуды», которые подвели Байдена на дебатах, в одном из интервью он не смог вспомнить имя Ллойда Остина, министра обороны, и просто назвал его «тем чернокожим парнем».

Но Байден продолжал упорствовать и решительно отвергал вероятность своего ухода.

Затем произошло покушение на Трампа, которое с точки зрения политических технологий нанесло чудовищный ущерб не только Байдену, но всей Демократической партии. Байден и демократы совершили попытку перевести основное содержание кампании в соревнование «кто лучше продаст американцам идею единения». Такой сценарий поставил бы Трампа в более уязвимое положение, но Трамп не поддался на эту уловку и на республиканской конвенции продолжил агрессивную риторику против оппонентов, словно бульдозер. Это отражалось и в полуторачасовой речи, и в номинации Джей Ди Вэнса в качестве вице-президента.  

В этот момент демократам стало ясно, что помимо неизбежной потери Белого дома Байден может утянуть за собой еще и демократических кандидатов в Конгресс. А это уже критически плохо, так как даже при потере Белого дома, имея большинство в Конгрессе, демократы оставляли бы себе возможность сдерживать Трампа, подобно тому, как это было в первые годы его предыдущего президентства. В Демократической партии назревал тяжелейший кризис, а к выборам необходимо демонстрировать единство. Но вместо единства все более высокопоставленные политики-демократы уже публично призывали Байдена снять свою кандидатуру — тот продолжал упорствовать.

Намеченная на середину августа конвенция сильно запаздывала с номинацией, так как по законам некоторых штатов имя партийного номинанта должно было быть известно заранее. Демократический комитет планировал провести мини-голосование заранее. Однако обстоятельства, связанные с Байденом, вынудили отложить это решение.

Появилось сообщение, что Байден заболел коронавирусом, — и давление высокопоставленных демократов на президента усиливалось. Пресса сообщала, что Байден теряет поддержку Нэнси Пелоси, Чака Шумера, Адама Шиффа и даже Барака Обамы. Упорство Байдена уже окончательно играло и против него самого, и против каждого демократического кандидата на парламентских выборах и против всей партии в целом.

Примечательно, что ни в одном призыве к Байдену не упоминалась фигура другого кандидата.

И вот Байден заявил о выходе из гонки, теперь он останется хромой уткой до конца своего срока. Очевидно, что вместе с этим заявлением был подготовлен и план действий. Камала Харрис вскоре заявила, что принимает предложение и намерена выиграть номинацию Демократической партии. Её фигура оказалась наиболее безопасной для нынешних условий, учитывая, что она и так участвовала в кампании в качестве вице-президента.

Для юристов Демократической партии наступает ад! Столь внезапная замена кандидата наверняка противоречит законодательству о выборах, чем, очевидно, воспользуются республиканские адвокаты. Кроме того, возникают вопросы, как быть с финансированием, которое предназначалось конкретно для Джозефа Байдена-младшего, как его перенаправить на поддержку другого кандидата с другим вице-президентом?

Хорошая новость в том, что выход Байдена из предвыборной кампании продемонстрирует единство внутри Демократической партии. В роли «старейшины» партии Байден перестает быть токсичным для всех демократических кандидатов, а его поддержка любого другого номинанта становится дополнительным бонусом. Более того, новость о прекращении кампании в сочетании с повышенным вниманием к фигуре Камалы Харрис и ее будущему вице-президенту вполне может сбить волну внимания к раненному в ухо Дональду Трампу.

Первые заголовки американской прессы в понедельник выходят с новостью о Байдене и Харрис. Скорее всего, в течение нескольких дней будет объявлена кандидатура вице-президента, которая тоже привлечет большое внимание в партии. Демократы пошли на большой риск — и сильно повысили свои ставки.

Сэм Уилсон, The Moscow Times

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