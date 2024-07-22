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Новый смартфон Xiaomi побил рекорд продаж 2024-го года за первые 3 часа

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  • 22.07.2024, 13:18
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Новый смартфон Xiaomi побил рекорд продаж 2024-го года за первые 3 часа
иллюстративное фото

Новинка лидирует по продажам во всех ценовых сегментах.

В Китае начались продажи флагмана Redmi K70 Ultra с самым мощным железом на рынке. Компания Xiaomi уже успела отчитаться о первых успехах – смартфон получил высокий спрос и превзошел всех конкурентов по стартовым продажам.

СМИ отмечают, что новый смартфон побил рекорд продаж 2024 года, достигнув этого всего за 3 часа после запуска. Более того, он занял лидирующие позиции по продажам во всех ценовых сегментах на всех онлайн-площадках.

Redmi K70 Ultra доступен в четырех вариантах: от 12 до 16 ГБ оперативной и от 256 ГБ до 1 ТБ встроенной, по цене от $350 до $495. Он также поставляется в трех цветах: Ink Feather (черный), Clear Snow (белый) и Ice Glass (фиолетовый).

В чем особенность Redmi K70 Ultra

Устройство в своем роде уникальное. В бенчмарке AnTuTu оно набирает аж 2 382 780 баллов, что с большим запасом делает его самым мощным Android-смартфоном на рынке. При этом ценник в 350 долларов приятно удивит даже тех, кто не готов тратить деньги на дорогущие устройства.

Также новинка может похвастаться OLED-экраном на 6,67 дюйма и частотой обновления 144 Гц, основной камерой 50 Мп (Sony IMX906) и батареей 5500 мАч с быстрой зарядка на 120 Вт (от 0% до 100% за 24 минуты). А показатель ШИМа составляет 3840 Гц, то есть он безопасен для глаз.

На глобальном рынке смартфон тоже появится, но под названием Xiaomi 14T Pro и наверняка по более высокой цене.

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