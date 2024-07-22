Названы семь кандидатов на пост вице-президента США от Камалы Харрис 22.07.2024, 13:23

Среди них есть одна женщина.

Решение президента США Джо Байдена о выходе из соревнований за пост президента и передаче этой эстафеты в Демократической партии США действующему вице-президенту Камале Харрис ставит последнюю перед необходимостью избрать кандидата в вице-президенты от демократов.

Агентство Reuters со ссылкой на источники пишет, что сейчас рассматривают семь кандидатов при условии, что они сами не захотят баллотироваться на пост президента.

Энди Бешир, губернатор штата Кентукки

Губернатор от Демократической партии Энди Бешир сделал успешную политическую карьеру в штате с преимущественно республиканскими настроениями, который в 2020 году проголосовал за республиканца Дональда Трампа. Бешир хвастался своими достижениями по созданию рабочих мест в штате, поддержке государственного образования и расширению сферы здравоохранения. Будучи губернатором, он наложил вето на законы о запрете абортов и поддержке трансгендерной молодежи, хотя вето преодолел преимущественно республиканский законодательный орган.

Петер Буттиджедж, министр транспорта США

Петер Буттиджедж создал мощную базу сторонников среди избирателей Демократической партии во время своих праймериз в 2020 году против Байдена и Харрис, выиграв первые в стране кокусы в Айове. Позже Буттиджедж, которого видели как отточенного защитника политики Байдена, поддержал Байдена и был избран в состав кабинета новой администрации в 2021 году. Бывший мэр города Саут-Бенд, штат Индиана, также имеет глубокие связи в штате Мичиган, критическом штате для демократов на выборах в ноябре.

Рой Купер, губернатор Северной Каролины

Губернатор Северной Каролины Рой Купер получил похвалу от демократов за его значительное внимание к экономическому развитию и способность получить относительно высокие рейтинги одобрения в политически конкурентном штате, склоняющемся к Республиканской партии и голосовавшему за Дональда Трампа как в 2016, так и в 2020 годах.

Марк Келли, сенатор США, Аризона

Сенатор США Марк Келли пользуется популярностью среди элит Демократической партии за относительно умеренный тон в штате, где происходят острые споры, где традиционно предпочитают республиканцев, но в котором Байден победил в 2020 году. Бывший капитан ВМС США и астронавт, Келли также является мужем бывшей Конгрессвумен Габриэль Гиффордс, которая была тяжело ранена во время стрельбы в 2011 году. Насилие с использованием оружия – главная проблема кампании для демократов.

Джош Шапиро, губернатор Пенсильвании

Губернатор Пенсильвании вступил в должность только в прошлом году, но его уже считают восходящей звездой партии на национальном уровне. Ранее Шапиро работал генеральным прокурором штата, имеет долгую историю побед на выборах против республиканцев в штате, где, по мнению демократов, они должны победить, чтобы обеспечить выборы в ноябре.

Миллиардер и губернатор Иллинойса Джей Би Притцкер

Губернатор штата Иллинойс, миллиардер Дж. Б. Притцкер доказал большую силу в партии, помогая ей собственными финансовыми ресурсами от доходов деятельности отелей Hyatt.

Гретхен Витмер, губернатор Мичигана

Губернатор Гретхен Уитмер создала крепкую базу в штате Мичиган, где ведутся острые споры. Она привлекла внимание Байдена в 2020 году, когда ее проверяли в качестве возможного партнера до того, как Байден выбрал Харрис. Она была главным поклонником и представителем переизбрания Байдена.

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