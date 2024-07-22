Марк Фейгин: Лукашенко понимает, что станет мишенью 4 22.07.2024, 13:30

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Диктатор попал в сложное положение.

Российский адвокат и известный блогер Марк Фейгин рассказал о прокрустовом ложе, в котором оказался Лукашенко.

— Уверен, это какая-то игра, — комментирует ситуацию с якобы отводом войск от белорусско-украинской границы Марк Фейгин на Фабрике новин. — Во-первых, украинская сторона никаких войск не отводила, никакой деэскалации, как говорит белорусская сторона, не происходило, потому что это серьезнейшее опасное направление. С него вообще в Киевскую область заходили.

Это может быть игра самого Лукашенко на случай, если действительно с севера готовится наступление (а Москва может готовить такое наступление). Возможно, Лукашенко хочет снять с себя хотя бы какую-то часть ответственности, чтобы избежать последствий.

Дескать, я же свои войска отвел, а остальное — это Москва, что я могу сделать.

Второй вариант — сама Москва могла поручить Лукашенко исполнить такой маневр, чтобы ввести всех в заблуждение, что с севера никакой угрозы нет, а на самом деле после этого напасть.

Лукашенко ведь в свое время заявлял, что никогда с территории Беларуси не будет нападения на Украину. Тем не менее это случилось.

Поэтому я не верю его заявлениям. Это трюк, и более правдоподобной версией мне кажется то, что ему важно фиксировать свое неучастие, якобы он «нейтралитет» и не участвует в нападении на Украину.

Лукашенко понимает: если нападение с севера произойдет, то в ответ прежде всего ударят даже не по Москве, а по нему. Лукашенко станет законной мишенью.

Он несет ответственность за то, что происходит на территории суверенной, как он заверяет, Беларуси. И если она снова будет использована как плацдарм, то вторую Бучу повторять никто не будет.

Фейгин считает, что опасения о повторном нападении на Украину с территории Беларуси небезосновательны.

— Вопрос: будет ли новая попытка захвата Киева с севера? Давайте от противного — а почему ей не быть? Разве Москва изменила свои планы? Она уже детские больницы обстреливает.

До Киева из Беларуси недалеко, ближе, чем двигаться из Часова Яра или левого берега Днепра. Очевидно, что просто так эти планы не оставят.

Какие аргументы есть против того, что это может повториться — Путин не захочет, Лукашенко не допустит? Это не аргументы.

Конечно, север Украины обеспечен ВСУ в достаточной степени: там огромные минные поля, специальные фортификационные сооружения, с помощью Запада подготовлена вся линия обороны.

Поэтому представлять себе такую легкую прогулку не стоит. Лично я считаю, что киевское направление точно захлебнется, они не смогут с севера добиться значительного успеха, а вот Лукашенко в результате этого пострадает точно.

Думаю, ему это объяснили, и он сам это понимает. Он не дурак, когда речь идет о его безопасности.

Но Москве было бы выгодно втянуть Лукашенко окончательно, чтобы обратной дороги больше не было, чтобы он прекратил играться туда-сюда. Он там еще заявил, что будет с Путиным разговаривать о переговорах. Это вообще смешно. Кто такой Лукашенко, чтобы говорить с Путиным о переговорах.

Игра идет большая, и точно можно определить, что Лукашенко не хочет втягиваться в войну. Не хочет, чтобы с территории Беларуси была новая атака. Но кто его будет спрашивать.

Поэтому он может сколько угодно заявлять публично, что мы тут ни причем. Но это непродаваемая версия — ни Украине, ни Западу. В случае нового нападения, думаю, Запад разрешит считать Беларусь ответной целью.

И у белорусского народа появится соблазн воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы покончить с режимом, — полагает Фейгин.

Пытаясь выпутаться из сложного положения с войной, Лукашенко, по его мнению, не найдет в этом вопросе и поддержки Китая.

— С одной стороны, Лукашенко хочет прикрыться Китаем от Москвы, с другой стороны, он от Китая зависим. Другое дело, как КНР может повлиять на эту ситуацию?

Допустим, Лукашенко попросит Си Цзиньпина уговорить Путина, чтобы тот не заходил в Украину со стороны Беларуси. Но зачем Си Цзиньпину в это ввязываться, тем более что Путин в данном случае может и не прислушаться.

Не думаю, что Китай — сильный союзник Лукашенко в вопросе войны против Москвы.

Положение, в котором оказался белорусский правитель, я бы сравнил с прокрустовым ложе. И Пекином здесь прикрыться не удастся.

Поэтому Лукашенко, если что случится, сдадут, им пожертвуют, — заключил Фейгин.

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