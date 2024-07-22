В Китае аномальные дожди превратились в стихийное бедствие 5 22.07.2024, 13:31

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Смыло мосты, дороги и дома, есть жертвы.

В последние дни Китай столкнулся с серией разрушительных наводнений, вызванных проливными дождями и экстремальными погодными условиями. Власти сообщают о десятках погибших и пропавших без вести. Об этом пишет AL Jazzera.

Одна из самых страшных трагедий произошла в северной провинции Шэньси, где частично обрушился автомобильный мост на оживленной трассе. По меньшей мере 12 человек погибли, когда пять автомобилей упали в реку с разрушенного участка моста. Свидетели рассказывают ужасающие подробности, как они отчаянно пытались предупредить других водителей, но некоторые не успели затормозить и были поглощены стремительным потоком воды.

В провинции Хэнань выпало количество осадков, эквивалентное годовой норме, всего за несколько дней. По меньшей мере пять человек погибли, а восемь пропали без вести в результате наводнений и оползней в городе Баоцзи в той же провинции Шэньси. На юго-западе в провинции Сычуань два человека были убиты стихией, семь пропали без вести.

Ущерб от стихийных бедствий в Китае огромен: разрушены тысячи домов и повреждены сельскохозяйственные угодья. Власти мобилизуют все силы, чтобы справиться с этим серьезным кризисом и оказать помощь пострадавшим районам.

Си Цзиньпин призвал к «всеобъемлющим спасательным работам», чтобы защитить жизни людей. Однако ситуация остается крайне тяжелой: десятки людей числятся пропавшими без вести после этого инцидента. Спасатели продолжают вести поисковые операции в условиях разрушительных наводнений.

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