Российская бригада умудрилась потерять 200% личного состава 

Российская бригада умудрилась потерять 200% личного состава1
- 22.07.2024, 13:43
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Командование скрывает потери.
Командир одного из мотострелковых взводов ВС РФ заявил, что потери в его бригаде вдвое выше, чем ее общая численность.
На это обратил внимание украинский журналист Юрий Бутусов.
На обнародованном в соцсетях видео российский лейтенант признает, что ВСУ убили или ранили около 12 тысяч его сослуживцев, однако командование это скрывает.
«Штатная численность российской бригады до 6 тысяч человек. То есть потери составляют 200% личного состава. Учитывая, что почти все потери несут пехотные подразделения, а численность пехоты в бригаде до 50% состава, очевидно, что пехота обновилась четыре раза. Российская армия сохраняет боеспособность только за счет постоянного пополнения личным составом. И судя по видео, у российского офицера возникли какие-то нехорошие предчувствия», — отметил Бутусов.