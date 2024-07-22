В Минске родителей троих детей будут судить за протесты 2 22.07.2024, 13:54

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Их может ждать тюрьма.

В Минске за участие в протестах 2020 года будут судить семейную пару, родителей трех детей Константина и Валерию Ковалевских, пишет «Зеркало».

Ковалевским предъявили обвинение в грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Дело семейной пары суд Центрального района Минска начнет рассматривать 24 июня.

Константин и Вероника Ковалевские — супруги из Минска, им около 35 лет. Пара воспитывает троих детей — сына и двух дочек.

Вероника, судя по профилю в соцсети, получала высшее образование в вильнюсском ЕГУ.

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