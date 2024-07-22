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Ноу-хау от «почти-Хаммурапи»

  • Телеграм-канал «Депутатские будни»
  • 22.07.2024, 14:02
Ноу-хау от «почти-Хаммурапи»

Медведев решил искать вдохновения и смысл жизни в заветах прошлого.

Похоже, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев разочаровался в российской и международной законодательных системах, а Устав и ключевые документы ООН наводят на «ястреба» тоску. Поэтому он решил искать вдохновения и смысл жизни в заветах прошлого.

«Принцип «око за око, зуб за зуб» носит исторический характер. Он был обозначен уже в Законах Хаммурапи, Законах Ману, Законах 12 таблиц и, конечно, в Ветхом Завете и в Коране. Так что за зло можно и иногда нужно воздавать злом»,- заявил Медведев в интервью АиФ. Похоже, что политический деятель одним из первых решил войти обратно в архаичные формы организации социума.

Как-то далековато занесло от любимых ранее печенегов и бересты, «главного по тарелочкам» в партии «Единая Россия» или так на него подействовала нынешняя российская византийщина - непубличная аппаратная борьба внутри власти? На фоне призывов Дмитрия Медведева ориентироватьсяхамурапи на законы Вавилона и Ветхий Завет, призывы чиновников вспомнить про свечи и спички кажутся безобидным лепетом.

Телеграм-канал «Депутатские будни»

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