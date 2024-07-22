На Донетчине ВСУ уничтожили колонну российской техники
- 22.07.2024, 14:10
Оккупанты планировали массированный прорыв, но получили отпор.
Воины 214-го отдельного специального батальона Вооруженных сил Украины OPFOR сорвали планы российских оккупантов устроить массированный прорыв на Донетчине. Защитники Украины при поддержке артиллеристов 31-й отдельной механизированной бригады обезвредили вражеских штурмовиков.
«Взрывное» видео было опубликовано 21 июля в официальном Telegram-канале батальона OPFOR, пишет obozrevatel.com. По словам военных, враг предпринял очередную попытку массированного прорыва на одном из самых горячих направлений Донетчины.
«214-й отдельный специальный батальон OPFOR при поддержке САДН (самоходный артиллерийский дивизион. – Ред.) 31-й ОМБр отправил этот хлам в ад! Работаем дальше», – заявили в подразделении.
На опубликованных кадрах видно, как российские военные выдвинулись штурмовать украинские позиции на нескольких танках.
Однако довольно быстро их догнала карма.
Вражеская техника была обезврежена вместе с личным составом захватчиков.