Какой может быть внешняя политика Камалы Харрис 22.07.2024, 14:17

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Разбор от Politico.

Если Камала Харрис, чью кандидатуру поддержал Джо Байден, будет избрана в ноябре президентом, она вступит в должность с опытом во внешней политике, накопленным во время ее работы сенатором в период президентства Дональда Трампа, а также пребыванием в должности вице-президента под руководством Байдена, одного из наиболее осведомленных в международных вопросах президентов в истории США, отмечает Politico.

В большинстве сфер Харрис, вероятно, продолжит реализацию многих внешнеполитических целей президента Джо Байдена. Администрация Харрис, вероятно, предложит решительную поддержку военным усилиям Украины и продолжит инициативы по укреплению альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в условиях геополитического подъема Китая.

И она, возможно, будет поддерживать Израиль и других союзников на Ближнем Востоке. Но по поводу войны Израиля против ХАМАСа Харрис выразила большее сочувствие к судьбе палестинцев, и эта позиция может успокоить арабо-американских избирателей и других, которые обеспокоены поддержкой Байденом военных действий Израиля в Газе.

Ее позиция относительно войны в Украине

Как и Байден, Харрис решительно поддерживает Украину в ее защите от России и, как ожидается, продолжит его политику. В июне Харрис представляла США на Саммите мира, где она провела свою шестую встречу с Зеленским. Она выразила решительную поддержку трансатлантического сотрудничества в поддержку Киева.

На Мюнхенской конференции по безопасности Харрис также подтвердила обещание администрации Байдена поддерживать Украину «столько, сколько будет нужно».

Она также постоянно критиковала Владимира Путина и обвинила его в смерти российского оппозиционера Алексея Навального в этом году. Она подвергла критике нападения России на украинских гражданских лиц как «преступления против человечности» и пообещала привлечь власть в Москве к ответственности.

Также Харрис критиковала Трампа во время предвыборной кампании за его предварительные заявления о том, что он выведет США из НАТО.

Ближний Восток

В вопросе Израиля Харрис, являясь сенатором, высказалась в поддержку решения о двух государствах и поддержала Авраамские соглашения. Будучи вице-президентом, Харрис частно высказывала мнение, что администрация Байдена должна занять более жесткую позицию в отношении премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, поскольку количество жертв среди гражданского населения в войне Израиля против ХАМАСа якобы растет.

Харрис поддержала соглашение с Ираном по Совместному всеобъемлющему плану действий 2015 года, направленному на ограничение ядерной программы Тегерана.

Азия

В случае избрания на пост президента, Харрис, вероятнее всего, продолжит жесткую политику администрации Байдена по отношению к Китаю. Будучи сенатором, она критиковала подход Трампа к Пекину, заявив вице-президенту Майку Пенсу во время вице-президентских дебатов в 2020 году, что Трамп «проиграл эту торговую войну» и что его тарифы наносят ущерб американской экономике, не восстанавливая баланса в американо-китайских отношениях.

Но, как и другие чиновники администрации, Харрис выступает за «уменьшение рисков» в отношении Китая, то есть за политику, поощряющую уменьшение степени зависимости западных экономик от Китая.

Харрис, вероятно, продолжит неофициальную поддержку Тайваня, особенно на фоне растущей военной угрозы со стороны Китая. В сентябре 2022 года она заявила, что «мы продолжим поддерживать самооборону Тайваня в соответствии с нашей давней политикой».

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