Белорус пошел на уловку, чтобы вывезти из страны крупную сумму 3 22.07.2024, 14:21

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Но ее раскрыли таможенники.

Чтобы незаконно вывезти из Беларуси более 54 тысяч долларов США, белорус раздал их своим пассажирам. В итоге он попал под «уголовку», сообщили в Государственном таможенном комитете.

Мужчина на Opel Vivaro выезжал из Беларуси через пункт пропуска «Бенякони», следовал по зеленому коридору. Он и его пассажиры заявили, что не перемещают подлежащие обязательному декларированию товары.

«При проведении дополнительных форм контроля таможенники установили, что водитель свои деньги (54 тысячи долларов) поделил между пассажирами так, чтобы отдельные суммы не превышали 10 тыс. Именно в таком количестве денежные средства разрешается перемещать через границу без декларирования», — рассказали в ГТК.

В отношении мужчины таможенники возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК (Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в крупном размере наличных денежных средств или денежных инструментов). Максимальное наказание по данной части статьи — пять лет лишения свободы.

В ГТК напомнили, что письменному декларированию подлежат перемещаемые через границу денежные средства на сумму свыше 10 тыс. долларов США в эквиваленте. За незаконное перемещение свыше 30 тыс. долларов в эквиваленте предусмотрена уголовная ответственность.

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