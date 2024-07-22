Российский профессор: Путин бесполезен 1 22.07.2024, 14:24

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Известный медик обвинил главу Кремля в «импотенции россиян».

Из-за развязанной против Украины войны граждане РФ столкнулись с «эпидемией эректильной дисфункции», что, несомненно, еще больше скажется на демографическом кризисе в стране.

Как сообщает британское издание Daily Mail, об этом на круглом столе в правительстве Москвы заявил главный научный сотрудник НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением при медицинской академии имени Сеченова профессор Игорь Гундаров.

По его словам, бодрые отчеты кремлевского режима о том, что благодаря ему абортов в стране стало меньше, всего лишь манипуляция. На самом же деле многие россияне сейчас просто даже не пытаются заводить детей из-за постоянного страха и вызванной этим импотенции.

«Детей не пальцем делают. Все те, кто заводят детей, заканчивают (гибелью) в степях близ Херсона, среди высоких трав», — отметил Гундаров.

«Ничего подобного, они действительно хотят рожать. У нас эпидемия психогенного бесплодия, эректильной дисфункции. Почему эпидемия бесплодия? Люди живут как в зоопарке, в безнадежной тоске, страхе… Вот цена, которую мы готовы заплатить за успех в войне…», — объяснил профессор, отметив, что вторжение в Украину имело «явные демографические последствия».

В связи с этим он призвал создать официальный орган, который будет решать проблему демографического кризиса в РФ «по-взрослому», и не приглашать Путина, поскольку «он все равно бесполезен».

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